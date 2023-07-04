3 سنوات دراسة بدلا من 4..تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات

بدأت الجامعات، العمل بنظام الساعات المعتمدة، كنظام دراسي، جديد، بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعدييل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات والخاصة بتعديل لوائح الكليات ونظم الامتحانات.

نظام الساعات المعتمدة وتعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، التي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات عنها، والبدء في تشكيل اللجان المختلفة بالقطاعات العلمية بهدف تعديل لوائح الكليات، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقاً للتوجهات الرئاسية.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن تعديل نظام الدراسة في بعض الكليات لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات لابد من دراسة مثل هذه القرار بشكل دقيقة للغاية لتخريج جيل قادر علي تحديات المتسقبل .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تعديل الدراسة في الكليات يجب أن يتم وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط وأهمها تدريب الطالب بشكل دوري بجميع سنوات الدراسة بمتابعة صارمة وجعل هذا التدريب الاكثر في الدرجات لحث الطلاب علي أهميته .

وشدد الدكتور مجدي حمزة علي ضرورة التنسيق بين الهيئات ووزارة التعليم العالي للتأكد من أن الخريج مؤهل للعملية التعليمة مع ضرورة توفير امكانية تحضير الماجستير وتسهيل كافة الامور لديهم حتي يستفيد الطالب أكثر استفادة .