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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة عين شمس أول كلية حكومية في تخصصها تحصل علي الاعتماد الدولي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكى للتعليم الصيدلي (ACPE) لبرامجها الجامعية.

وتعد جامعة عين شمس أول جامعة حكومية في مصر تحصل كلية بها على هذا الاعتماد.

واكدت الدكتورة اماني اسامة عميدة الكلية ان هذا الإنجاز الكبير هو شهادة تعبر عن التزام الكلية بالتميز في تعليم الصيدلة ويضعها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

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وتقدمت الدكتورة اماني اسامة عميدة الكلية بالشكر والتقدير للإدارة العليا بجامعة عين شمس برئاسة د محمود المتيني ونواب رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل للكلية.

جدير بالذكر ان اعتماد ACPE  الأمريكى هو اعتراف مرموق وعملية صارمة تعمل على تقييم جودة وفعالية المناهج والبرامج بكلية الصيدلة؛ حيث يضمن الإعتماد استيفاء الكلية أعلى المعايير في المناهج الدراسية ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس والمرافق والموارد والخدمات الطلابية والنتائج التعليمية ويؤكد هذا الاعتراف على مدي تقديم الكلية تجربة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير تعليم استثنائي وتحسين مستمر يهيئ الطلاب لمهن ناجحة في الصيدلة.

كما يعزز هذا الاعتماد سمعة الكلية في مجتمع الرعاية الصحية ، ويفتح فرصًا جديدةللخريجين ، ويعزز مكانة الكلية كمؤسسة رائدة في تعليم الصيدلة، كما يسلط هذا الاعتماد الضوء أيضًا على جودة أعضاء هيئة التدريس ، وهم خبراء في مجالاتهم وملتزمون بالتعليم والبحث والإرشاد.

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