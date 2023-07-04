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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات شهادات المعادلة بآداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأت امتحانات شهادة المعادلة بكلية الآداب جامعة عين شمس في مادة اللغة العربية اليوم الثلاثاء للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المادة في الثانوية العامة، وكذلك تبدأ غدا امتحانات مادة اللغة الفرنسية، والتي يؤديها 1600 طالب وكذلك التربية الدينية، وأدى الامتحانات اليوم 60 طالبا وطالبة .

أكدت الدكتورة حنان كامل عميد الكلية، انفراد الكلية بتقديم هذه الخدمة المعتمدة لأداء هذه الامتحانات على مستوى جامعة عين شمس.

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وينتسب هؤلاء الطلاب إلى كليات الطب والهندسة بالجامعة وكذلك الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى التى تشترط لتخرج الطالب شهادة المعادلة في هاتين المادتين ( اللغة العربية والتربية الدينية) إن لم يكن قد حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة ، كما تشترط كلية الحقوق بجامعة عين شمس كشرط من شروط تخرج طلاب شعبتي (عربي وإنجليزي) الحصول على شهادة المعادلة في مادة اللغة الفرنسية .  

وأضافت حنان كامل، أن هذه الامتحانات تتاح للطلاب مرتين خلال السنة، وكانت المرة الأولي في شهر مارس الماضى .

امتحانات شهادة المعادلة شهادة المعادلة

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