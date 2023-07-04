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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القصة الكاملة لسرقة 100 جنيه ذهب من داخل مخازن جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

واقعة سرقة شهدتها جامعة عين شمس، حيث تبين أن هناك شخصين قاما بسرقة 100 جنيه دهب، وذلك من داخل المخازن الخاصة بالجامعة، وبإجراء التحريات الأمنية تبين أن وراء عمليه السرقة، شخصين وقامت على الفور الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين ومن ثم عرضهم على جهات التحقيق.

 

وبدأت تفاصيل واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من داخل جامعة عين شمس عندما تم إخطار الأجهزة الأمنية ببلاغا يفيد بسرقة 100 جنيه دهب من داخل مخازن جامعة عين شمس، وعلى الفور تم تشكيل فرقة بحث والتي تبين من خلالها أن مرتكب الواقعة المتهم ع. ك، وك.س، لذا على الفور تم القبض عليهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على كافة جهات التحقيق.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القيام بضبط شخصين وهم بحوزتهما مبلغ مالي، وذلك بعد أن تم كشف سرقتهما بعض المتعلقات من داخل شقة، في دائرة قسم شرطة الساحل عن طريق أسلوب كسر الباب، وبمواجهة المتهمان فقد اعترفا بقيامها بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، ومن ثم بإرشادهما تم  ضبط جهاز لاب توب بمسكن أحدهما وأضافا بتصرفهما في باقي المسروقات من خلال بيعها .

 

سرقة 100 جنيه ذهب من داخل جامعة عين شمس

 

وقد تم ضبط الشخصين، وتبين انه لأحدهما معلومات جنائية، كما أنه بحوزتهما عدد 3 أقفال مصطنعة ، بالإضافة إلى مجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش، وذلك عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ، إضافة لجهاز لاب توب وبعض الإكسسوارات وساعة يد ودراجة هوائية وتابلت ، وذلك من داخل شقة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.


وبعد مواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة،والقيام بتكوين تشكيلا عصابيا متخصص في سرقات المساكن، وذلك بأسلوب كسر الكالون، ومن ثم تم الإرشاد عن ضبط 3 جهاز لاب توب وتابلت و6 كاميرات ديجيتال، بالإضافة إلى مجموعة من الأنتيكات وساعات يد مختلفة الأنواع وإكسسوارات وهاتف محمول، كما قاموا بسرقة دراجة هوائية وقررا ، بأن يتم التصرف في المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم سيئة النية، والتي تم ضبطها هي ايضا، كما أنه من خلال إرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبعد مواجهتها قامت بتأيد ما سبق.
 

جامعة عين شمس سرقة 100 جنيه دهب التحريات الأمنية عين شمس الأجهزة الامنية

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