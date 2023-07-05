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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت جامعة عين شمس، أنها تهيب اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي  المكثف  المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023 ، بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة ، للطلاب الراغبين في التقدم للتدريب،  سرعة تعبئة الفورم المرفق على رابط التسجيل اضغط هنا وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023

يأتي ذلك استمرارا لرسالة الجامعة في دعم طلابها للتنافس وتحقيق التميز في المجالات  الهامة المتنوعة ، خصوصا المشاركات الهامة المتمثلة في المشروع الوطني للقراءة والذي يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز ثقافة القراءة وتطوير مهارات القراءة لدى الطلاب، وتعتبر مفتاحًا أساسيًا للتعلم والتطور الشخصي، وتساهم في توسيع المعرفة وتنمية التفكير النقدي لطلاب الجامعة.

يبدأ البرنامج التدريبي من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023 .

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ويستمر التسجيل للراغبين في المشاركة حتى آخر موعد 5 يوليو 2023  مع ضرورة التسجيل على الرابط أو مسح QR-code المرفق مع الإعلان، علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة  وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.


علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة  وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

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