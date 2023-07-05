تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba

والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية وما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.