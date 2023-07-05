عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا

صدى البلد

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba
والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

txt

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم باختبارات القدرات

txt

القصة الكاملة لسرقة 100 جنيه ذهب من داخل مخازن جامعة عين شمس

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية وما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

 

الدكتور محمود المتيني رئيس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الجامعات الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم باختبارات القدرات

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. موعد انطلاق المرحلة الأولى

الوزارة: دعم مالي لوحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بـ 800 مليون جنيه

تعليمات مهمة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل تنسيق الجامعات 2023

القصة الكاملة لسرقة 100 جنيه ذهب من داخل مخازن جامعة عين شمس

أخبار التعليم .. معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية .. 10 سنوات من الانجازات في الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات

الأعلى للجامعات يوضح نسبة النجاح في اختبارات القدرات.. تفاصيل

اختبارات القدرات 2023| إلغائها في 6 كليات.. وعدم السماح بإعادتها مرة أخرى| تعليمات مهمة

ترشيحاتنا

لاعب مميز.. أحمد حسن يكشف صفقات الأهلي المنتظرة

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الكويت ترحب بالاتفاق على رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

إنطلاق الفوج الخامس لحجاج الجمعيات الأهلية من مكة إلى المدينة المنورة

الصلاة الفائتة.. الأزهر للفتوى يجيب على كل ما يشغل الأذهان

في السعودية.. الكاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

الشيخ قالي متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

لن تصدق وزنها.. امرأة تصطاد أكبر سمكة شبوط في بريطانيا.. صور

فيديو

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ