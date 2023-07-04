3 سنوات دراسة بدلا من 4.. خبراء يكشفون كيفية تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية... وضوابط صارمة للتخرج في هذه المدة

3 سنوات دراسة بدلا من 4..

خبراء يكشفون كيفية تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية

وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط

قطاع التعليم العالي شهد تطور هائل خلال السنوات الماضية القليلة

بدأت الجامعات، العمل بنظام الساعات المعتمدة، كنظام دراسي، جديد، بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعدييل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات والخاصة بتعديل لوائح الكليات ونظم الامتحانات.

نظام الساعات المعتمدة وتعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، التي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات عنها، والبدء في تشكيل اللجان المختلفة بالقطاعات العلمية بهدف تعديل لوائح الكليات، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقاً للتوجهات الرئاسية.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن تعديل نظام الدراسة في بعض الكليات لتكون 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، بدلًا من 4 سنوات لابد من دراسة مثل هذه القرار بشكل دقيقة للغاية لتخريج جيل قادر علي تحديات المتسقبل .

وأضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن تعديل الدراسة في الكليات يجب أن يتم وضع ضوابط صارمة لتخرج الطالب والطالبة في ثلاث سنوات فقط وأهمها تدريب الطالب بشكل دوري بجميع سنوات الدراسة بمتابعة صارمة وجعل هذا التدريب الاكثر في الدرجات لحث الطلاب علي أهميته .

وشدد الدكتور مجدي حمزة علي ضرورة التنسيق بين الهيئات ووزارة التعليم العالي للتأكد من أن الخريج مؤهل للعملية التعليمة مع ضرورة توفير امكانية تحضير الماجستير وتسهيل كافة الامور لديهم حتي يستفيد الطالب أكثر استفادة .

ومن جانبه قال الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن نظام الساعات المعتمدة كان لابد من تطبيقه منذ فترة طويلة مؤكدة أن قطاع التعليم العالي شهد تطور هائل خلال السنوات الماضية القليلة .

وأشارت إلي أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة تتيح في بعض الكليات بـ3 فصول دراسية في السنة الواحدة وهى: "الفصل الدراسي الأول وهو "الخريف" وتكون مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، والفصل الدراسي الثاني وهو "الربيع" مدة الدراسة فيه 14-16 أسبوعا، بالإضافة إلى فصل دراسي صيفي وهو "اختياري" ومدة الدراسة فيه ٨ أسابيع).

واوضحت الدكتورة أمل شمس أن نظام الساعات المعتمدة هو أفضل نظام تم تطبيقه في الجامعات خاصة مع ادخال عدد كبير من البرامج الجديدة التي تواكب السوق المحلي والعالمي مضيفة أن الدراسة في الخارج تسير بنظام الساعات المعتمدة بحيث اذا اراد الطالب أن يستكمل دراسته في الخارج سيكون على دراية بنظام الدراسة بها.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية جامعة عين شمس السابق ، أن العديد من الجامعات شهدت عملية تحويل من أنظمة تعليم قديمة إلى أنظمة حديثة، منها «التعليم عن طريق نظام الساعات المعتمدة»، طبقاً لمنظومة الجودة التى تطبقها الجامعات .

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلي أن نظام الساعات المعتمدة ، هو نظام جديد، ينقسم إلى عدة مستويات، إلى أنه يعطى للطالب العديد من المميزات، فهو يتيح الحرية فى اختيار المواد التى يريد دراستها، إضافة إلى حرية اختياره الأساتذة والمعيدين، اضافة الي تقليل نسبة الطلاب في المحاضرات ويعمل أيضاً على ربط الطالب بالجامعة دائماً من خلال الأنشطة التى يقوم بها أثناء فترة الدراسة والانتظام فى حضور المحاضرات.

وأكد أبو العينين، إن نظام الساعات المعتمدة، مطبق فى أغلب الجامعات، وهو نظام دراسة، يؤدى الطالب فيه بعض المقررات، بالإضافة إلى بعض المقررات الأساسية، مع مقررات اختيارية وإجبارية، واختيار عدد منها أوالتدريس فيه فقط.

وأوضح عميد تربية عين شمس السابق ، أن نظام الساعات المعتمدة، تعتمد علي برامج متميزة مع التعاون مع الجامعات العالمية والتوءمة، ليس بالسهل ويحتاج تكاليف عالية وبالنظر إلى الجامعات فهناك 60 %دخلوا الجامعات من مدراس خاصة.

وتابع ، أن نظام برامج الساعات المعتمدة، لا يهدف للربح، مشيرا إلى الفائض العائد من تطبيقه، يعود على تطوير العملية التعليمية من معامل ومكتبات والبنية التحتية.