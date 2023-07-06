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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 يوليو.. ختام مسابقة "عين شمس تبتكر" بنسختها الرابعة

مسابقة عين شمس تبتكر
مسابقة عين شمس تبتكر 2023

تنظم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني فعاليات ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣، يوم الأربعاء القادم الموافق ١٢ يوليو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

 

و تأتي في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة و سوق العمل.

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غدا..آخر موعد للتسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس

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تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا

الفعاليات تتم تحت تنطيم مركز الابتكار وريادة الأعمال ihub بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD، حفل ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣ والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 600 ألف جنيه،   شارك بالمسابقة أكثر من 280 فكرة ابتكارية من طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال من جامعة عين شمس، والذين تلقوا تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتهم وأفكارهم قبل التنافس أمام لجنة تحكيم من خبراء ريادة الأعمال من الجانبين المصري والالماني.

 

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