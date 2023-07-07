موعد التقدم للالتماسات بكلية العلوم جامعة عين شمس

ينتظر طلاب جامعة عين شمس نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، حيث انتهى ماراثون الامتحانات في جامعة عين شمس، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الأول من يوليو، لافتا إلى ان التقدم للالتماسات سوف يبدأ خلال الأسبوع القادم .



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على مصلحة جميع الطلاب، وفي هذا الإطار تسعى الجامعة على تحقيق التطوير ومواكبة أحدث التكنولوجيات.

وأوضح بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.