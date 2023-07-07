استعدادات مبكرة بجامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي 2024

تستعتد كليات جامعة عين شمس بالعديد من الإجراءات الاستباقية للعام الجديد وخاصة بعد الانتهاء من كافة الامتحانات علي مستوي الكليات بالجامعة .

أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية تستعد للعام الدراسى القادم بخطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل لتكون الكلية على أتم استعدادا للدراسة .

وأضافت عميدة الكلية لـ صدي البلد، أن هناك مخطط لتجديد أكبر المدرجات بالكلية يسع لحوالى 1200 طالب وطالبة ليكون على أعلى مستوى .

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أهم الإنشاءات التى تشهدها الكلية والتى تتمثل في مجمع المعامل الذى تعكف الكلية على الانتهاء منه .



وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الأساسى والمبنى الخاص بمجمع المعامل وبدأت أعمال التشطيبات، موضحا أنه متوقع أن يدخل الخدمة العام الدراسى المقبل وعلى أمل الانتهاء منه وافتتاحه قبل 31 يوليو المقبل.



وأضاف أن مجمع المعامل يضم معامل كبيرة منها 3 معامل لقسم الكيمياء ومعملان لقسم الكيمياء الحيوية وآخران لقسم الميكروبيولوجى ومعملان لعلوم الحاسب بإجمالى 8 معامل .