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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة بالتفاصيل

موقع تنسيق القبول
موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2023،و بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الكليات 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية

تيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الأماكن أمام طلاب الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد المصرية، للالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الدبلوم.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.
- المعاهد الفنية الصحية

 

على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الكليات والجامعات المختلفة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إعلان تنسيق الجامعات واختبارات القدرات عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات «أدبي وعلمي».

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية


بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة»، ونظائرها نظام «3 ،5 سنوات»، عليهم إتباع الخطوات الآتية:
وزارة التربية والتعليم

الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عبر الرابط التالي: tansik.egypt.gov.eg

تحديد نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نظام «3 أو 5 سنوات».

يسجل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

سوف يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة؛ حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ونوه مكتب تنسيق القبول على أن يقوم الطالب بتسجل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله. وأشار المكتب إلى أنه في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

 

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