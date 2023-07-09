الضحكة رجعت من تانى..التفاضل والتكامل يصالح طلاب علمي رياضة 2023..شاهد ردود الأفعال

أنهى طلاب الثانوية العامة 202 من الشعبة العلمية رياضية اليوم، الأحد 9 يوليو 2023، امتحان التفاضل والتكامل شعبة علمي رياضة.

ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء الطلاب، من أمام إحدى مدارس الدقى، حول امتحان التفاضل، وجاءت ردود الفعل متباينة حول أسئلة الامتحان.

قال عبد الله محمد، إن الامتحان جاءت أسئلته في مستوى الطالب فوق المتوسط، وواجهتهم صعوبة في حل عدد كبير من الأسئلة، والوقت لم يكن كافيا للتفكير في جميع النقاط.

وأكد سعيد سيد، أن الامتحان كان صعبا نسبياً، مؤكدا أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، متمنيا التوفيق في باقي الامتحانات ليحقق حلمه بالدخول إلى كلية الهندسة.

وقال طالب آخر إن الامتحان التفاضل صالح طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى رياضية.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توافد الطلاب على اللجان مبكرا ، حيث يتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة 8:15 صباحا ، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.