الشعب فرحان .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023 حول امتحان الجيولوجيا

تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة شعبة علمي علوم لامتحان العام الدراسي 2023.

ويبلغ عدد درجات مادة الجيولوجيا 60 درجة يحصل عليها الطالب حال اجتيازه الامتحان بشكل كامل وصحيح، إذ تعتبر المادة من المواد الأساسية لقسم العلوم.



اختلفت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة الجيولوجيا، حيث رأت إحدى الطالبات أن مستوى الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا نوعا ما بخلاف مواد أخرى.

وقال أحد الطلاب بمدرسة الأورمان بالدقى رغم أن معظم أسئلة الامتحان كانت في مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كانت هناك بعض الأسئلة التي بها صعوبة حتي يتميز الطالب المتفوق عن غيره.



وأكد أحد الطلاب أن الامتحان كان صعبا للغاية وأن الوقت لم يكف لحل كل الأسئلة، وهناك أسئلة لم يجد لها حلا وتركها فارغة.

ولكن بشكل عام فإن معظم الطلاب يرون أن مستوى امتحان مادة الجيولوجيا لم يكن صعبا وأن أي طالب ذاكر المادة بشكل متوسط يمكنه حل معظم أسئلة الامتحان.