مش عارفين يسيطروا على نفسهم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة| شاهد

أنهى طلاب الشعبة العلمية “رياضيات” امتحان مادة الرياضة البحتة، للثانوية العامة ٢٠٢٣.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب عن سهولة الامتحان، من امام احد مدارس المعادي، والتي جاءت متباينة ولكن في المجمل سهلة.

وقالت الطالبة مروة محمد، آن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وسهل بدرجة نسبية، والوقت مناسب.

بينما اشارت سارة محمد، ان هناك بعض الاسئلة الصعبة، ولكن في المجمل الامتحان سهل.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توافد الطلاب على اللجان مبكرا ، حيث يتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة 8:15 صباحا ، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

https://fb.watch/lGa36c-5o3/?startTimeMs=10000&mibextid=DqYSjB