بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم العالي": تنبيه عاجل من "الأعلى للجامعات"

التعليم العالي : اعتبار الطالب غير لائق في اختبار القدرات حال هذا التصرّف

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023

موعد الإعلان عن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن اعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك كن خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، ويأتي ذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبارات القدرات 2023 يتم اجراؤها في المواعيد المقررة مرة واحدة، وذلك لكل نوع من أنواع تلك الاختبارات.

وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد" أنه لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات 2023 القيام بأدائها مرة أخرى، وذلك سواء في الكلية نفسها أم بكلية أخري .

وأشار المصدر بوزارة التعليم العالي إلى أنه لن يعتد بأية إفادة ورقية، تقوم أي كلية بمنحها فيما يخص نتيجة امتحانات اختبارات القدرات 2023 ، انما تكون النتيجة عبر موقع التنسيق فقط وذلك حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب

أكد مصدر مسؤول المجلس الأعلى للجامعات، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأضاف المصدر أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، و غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وقال المصدر إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، وهي:-



1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي.