لمسات نهائية بالكليات قبل اختبارات القدرات| تحديد رسوم التقدم للامتحانات.. وتعليمات مهمة من "الأعلى للجامعات"

زيادة رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

تعليمات هامة من الأعلى للجامعات قبل اختبارات القدرات

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث يتطلعون لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بشكل ورسوم الاختبارات.

رسوم اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2023 .. قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تم زيادة رسوم اختبارات القدرات لجميع كليات التي يشترط القبول خوض الاختبارات ، حيث جاءت قيمة الزيادة هذا العام 150 جنيها، لتصل إلى 600 جنيه، بعد أن كانت 450 جنيها خلال الأعوام الماضية.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف لصدى البلد أن هناك جزء من الرسوم يتوم توجيهه إلى صندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي وهو 100 جنيه ، بينما باقي المبلغ تحصل عليه الكلية والمجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أنه ستجرى اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وسيتم توحيد الاختبارات التي تجرى في جميع الكليات ، مع الالتزام بالجدول الزمني الذي يتم تحديده من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني.

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار إجراء اختبارات القدرات 2023، في الكليات التي يتطلب الالتحاق والدراسة بها اجتياز اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الكليات التي تجرى بها امتحان القدرات 2023 هي كليات "التربية الفنية، والموسيقية، والرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية، والتربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، والفنون الجميلة"، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وقال المصدر إن الكليات ملتزمة بالإجراءات وقواعد اختبارات القبول التي تم العمل بها في العام الماضي دون حدوث أي تغيير.

بينما أوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه تم إلغاء بعض اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك لعدد من الكليات والتي كان يجرى بها اختبارات القدرات، وذلك على مدار السنوات الماضية، وما يعادلها من شهادات، مثل طلاب الدبلومات الفنية لجميع كليات التمريض والإعلام، والمعهد الفني للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم، والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تجرى اختبارات القدرات في المواعيد التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لمرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.

وأضاف المصدر، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأشار إلى أنه لابد من الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ " تنسيق الجامعات 2023 "، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات التي من المرجح أن يتم فتح التقديم بها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقرر القيام بإلغاء الاختبارات المعرفية، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام الاختبارات المهارية، أما بالنسبة لباقي الكليات يكون شرط النجاح بها، كما أنها تستلزم إجراء اختبارات قدرات اللياقة والفنون.

فتح اختبارات القدرات

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2022:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

2- الرقم القومي الخاص بالطالب.

3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

4- الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.