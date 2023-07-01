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رئيس التحرير
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تعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

وعلم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

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حيث أوضحت المصادر بكنترولات الثانوية العامة 2023 ، أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023 الذي تنسق مواعيده وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

وشددت المصادر على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى هذه اللحظة للرأي العام ، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تصدر بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

وأشارت المصادر إلى أنه  من المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، في جميع محافظات الجمهورية ، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم ، وبما أنه من المخطط أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023  ، إذاً يمكن ان يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الاسبوع الاخير من يوليو 2023 او اول اغسطس على اقصى تقدير إذا حدث أي تأخير أو تغيير في المواعيد.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أداؤها بعد عيد الأضحى 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي :  

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم  2023

  • الأحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

  • الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي 

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
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