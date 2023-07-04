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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. تعليمات عاجلة للكنترولات من وزير التعليم

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يتابع موقع صدى البلد من الآن، لحظة بلحظة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطمأنة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بكافة الكواليس الموجودة في الكنترولات، من الآن وحتى ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العمل في كنترولات الثانوية العامة 2023 حالياً يتم على قدم وساق ، مشيراً إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 منتظمة وفقا لجدول زمني وضعه وزير التربية والتعليم لإنجاز كافة الأعمال اللازمة لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على جميع المعلمين المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة 2023، بعدم التعجل نهائيا في إنهاء أعمال التصحيح وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأضاف المصدر ، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة التأني في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لضمان عدم حدوث أي أخطاء تؤثر تأثيراً سلبيا على حقوق الطلاب عند إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. 

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث يسير العمل الآن في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، حسب جدول زمني وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

وتنسق وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ليتم على أساسه وضع الجدول الزمني الخاص بمواعيد تنسيق الجامعات 2023 .

وبالنسبة لتاريخ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، فحتى الآن لم يتم إعلانه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا للرأي العام .

وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا تعلن خلاله بشكل رسمي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، في جميع محافظات الجمهورية، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم.

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