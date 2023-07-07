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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الخميس.. وهذا موعد النتيجة

رضا حجازي
رضا حجازي

ينتهي رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية وذلك وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

حيث يؤدي لم يتبق لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم إلا الامتحانات التالية :

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا
الخميس 13 يوليو : الأحياء

أما طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة فلم يتبق لهم إلا الامتحانات التالية  :
الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية ، فلم يتبق لهم إلا الامتحانات التالية :

الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس والاجتماع
الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة والمنطق

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي لها : لقد سارت أجواء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على أنها كانت حريصة منذ إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 على التصدى لأى محاولات غش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه منذ إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تم تحرير محاضر إثبات حالة بجميع وقائع الغش الالكتروني وتصوير الامتحانات التي تم ضبطها ، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023 أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من المخطط أن يكون بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأشارت كنترولات الثانوية العامة 2023 ، إلى أن هناك جدولا زمنيا وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ورصد الدرجات والمراجعة استعدادا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في توقيت مناسب مراعاة لمواعيد تنسيق الجامعات 2023

جدير بالذكر أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي لم يتم إعلانه بتاريخ محدد حتى الآن ، وسوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا تعلن خلاله رسميا موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023. 

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