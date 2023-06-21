جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

تلقى موقع “صدى البلد”، العديد من الاستفسارات بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ومصير مواعيد باقي الامتحانات بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023.

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لحسم الجدل المثار حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ومصير مواعيد باقي الامتحانات بعد قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتم الإلتزام به في الإمتحانات القادمة بلا أي تعديل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجلس الوزراء شدد في قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023 على أن هذا القرار لا يشمل أعمال الامتحانات وبالتالي فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لن يتأثر نهائياً بعد قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023 فقط ولن يتم مدها.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان واحد قبل إجازة عيد الاضحى 2023 وذلك يوم الأحد 25 يونيو 2023 ، وهو امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ، ثم يستكمل الطلاب بعد إجازة عيد الاضحى 2023 ليؤدوا امتحان يوم الاحد 2 يوليو وهو امتحان الفيزياء لعلمي علوم وعلمي رياضة وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الاحد 25 يونيو : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة