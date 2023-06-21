عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تلقى موقع “صدى البلد”، العديد من الاستفسارات بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ومصير مواعيد باقي الامتحانات بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023.

 

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لحسم الجدل المثار حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ومصير مواعيد باقي الامتحانات بعد قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتم الإلتزام به في الإمتحانات القادمة بلا أي تعديل.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجلس الوزراء شدد في قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023 على أن هذا القرار لا يشمل أعمال الامتحانات وبالتالي فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لن يتأثر نهائياً بعد قرار مد إجازة عيد الاضحى 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023 فقط ولن يتم مدها.

txt

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

txt

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان واحد قبل إجازة عيد الاضحى 2023 وذلك يوم الأحد 25 يونيو 2023 ، وهو امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ، ثم يستكمل الطلاب بعد إجازة عيد الاضحى 2023 ليؤدوا امتحان يوم الاحد 2 يوليو وهو امتحان الفيزياء لعلمي علوم وعلمي رياضة وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الاحد 25 يونيو : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى
  • الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد مد إجازة عيد الاضحى 2023

  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 إجازة عيد الأضحى 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة عيد الأضحى 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

جرائم مخلة بالشرف.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟

ترشيحاتنا

الإصابة تنهي موسم محمود متولي مع الأهلي

اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة في السودان.. تفاصيل

أكبر دولة في العالم اقتصاديا غير مؤهلة بشبكات كهرباء تواكب تغير المناخ

عملية إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي برام الله

أوكرانيا تكشف عن مكاسب جديدة حققتها في هجومها المضاد

محافظ جنين: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد الأضحى| 5 هدايا حكومية للمواطن وهذه الخدمة مجانًا

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

فيديو

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

اﻟﻤﺰﻳﺪ