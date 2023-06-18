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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب وجود سؤال محير في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد ، وهو سؤال “ تلت التسعة كام” .

وعن تفاصيل هذا السؤال قال محمد عزازي : السؤال قال إن الشباب يقضون 9 ساعات على الإنترنت ثلثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من الطالب تحديد الوقت الذي يقضونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

السؤال المثير للجدل

وتفاعل الطلاب بطرق ساخرة مع سؤال تلت التسعة كام ، حيث قال محمد جابر: أنا كنت عاملها 9 لقيت اللجنة كلها عملاها تلاته والحمد لله أني غيرتها، وقالت نورا محمد : أنا علمى رياضه وفضلت متنحة شوية هى هتبقى ٣ ولا أى بس الحمدلله تلاتة.

وقالت هاجر السيد : كنا طالبين آلة حاسبة ف الامتحان عشان نحسبها.

وقال خالد سعيد : حليتها الاول ٩ بعدين لما قرأتها تاني عدلتها ٣.

وقال محمد ضياء : انا لما لقيت السؤال بدرجتين استغربت و لما قرات تاني فهمت وعملتها 3 الحمد الله.

وقالت زينب علي : انا مفهمتش أن السؤال عايز تلت التسعة.

وقالت ندا محمد : عملتها تسعة

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد (1179) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن رصد عدد ( 5) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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