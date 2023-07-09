بعد 44 دقيقة فقط.. تداول امتحان التفاضل من توزيعه بلجان الثانوية |وشاومينج: جار الحل

نجحت جروبات شاومينج على تليجرام الآن في نشر صورا قيل أنها تخص أسئلة امتحان التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد مرور 44 دقيقة من توزيع امتحان التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكتب شاومينج لطلاب الثانوية العامة بعد نشر أسئلة امتحان التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قائلا : جاري الحل.

تسريب اسئلة التفاضل والجيولوجيا

وكانت قد شهدت جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وبمجرد نشر أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأ شاومينج في نشر الإجابات.

جاء ذلك بعد مرور 20 دقيقة من توزيع امتحان الجيولوجيا 2023 على طلاب علمي علوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة لمادة التفاضل على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

ضبط طالب صور فيديو في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان الامتحانات، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكافة الاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.