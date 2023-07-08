الثانوية العامة 2023 | التعليم تنفي زيادة زمن امتحان التفاضل والتكامل غدًا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل زيادة زمن امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غدا الأحد بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن زمن امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غدا الأحد بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ساعتين فقط وفقا لما تم إعلانه في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دون اي تغيير .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على ذلك زمن امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غدا الأحد بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 سيبدأ من 9 صباحا ويستمر حتى 11 صباحا .

مواصفات امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غدا الأحد بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيكون مجموع درجاته من 30 درجة

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة غدا الأحد ، سيكون عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصصا لهما 4 درجات ، أما عدد الأسئلة الموضوعية في امتحان التفاضل والتكامل 18 سؤالًا ، مخصصا لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

جدير بالذكر أنه ، يؤدي غداً الأحد الموافق 9 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي العلوم ، وامتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو 2023 في جميع محافظات الجمهورية