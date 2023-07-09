مراقبينك.. قرار صادم من التعليم ضد أي طالب يعترف بالغش على "فيسبوك"‏

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل أي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أثناء الامتحان ، سيتم تصحيح أوراق اجابته في لجنة خاصة

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طالب الثانوية العامة 2023 ، الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الاكتروني أثناء قيامه بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

ضبط طالب صور فيديو بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان الامتحانات، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكافة الاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.