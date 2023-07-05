اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47% .. اعرف درجاتك الآن

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغت 64،47%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، تضم 29 طالبا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قد احتلت البنات معظم مراكز قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، في مختلف التخصصات والنوعيات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وقد تصدرت محافظة كفر الشيخ قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، حيث احتلت محافظة كفر الشيخ الـ 3 مراكز الأولى في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، وهم طلاب من إدارة سيدى سالم التعليمية وإدارة دسوق التعليمية و ادارة فوة التعليمية.

ففي قائمة قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، حصل الطالب محمد رزق سليمان بمدرسة سيدي سالم التجارية بنين على المركز الأول جمهوري، والطالبة أمنية متولي عصفور بمدرسة فوة الزراعية جدارات على المركز الأول جمهوري، وحصلت الطالبة نرمين حسن سيد أحمد بمدرسة دسوق الزراعية على المركز الأول جمهوري.

كما ظهرت محافظة المنوفية في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.

وفي الوادي الجديد ، جاء من بين قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، الطالبة هدى أشرف صفي الدين، وهي طالبة في مدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة قسم فنى معمل، حيث حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 97%، في نتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الزراعية.

وضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، من محافظة دمياط ، الطالبة منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، حيث حصلت على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

كما شملت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، من محافظة الاسكندرية ، الطالبة إنجي خالد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/