ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 | بدء مؤتمر وزير التربية التعليم الآن

بدأ الآن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وينعقد مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية ، بحضور عددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم على رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، إرتفاع نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كما يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 ومحافظاتهم ومجاميعهم وصورهم

ويكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا خلال مؤتمر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 :

إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وعدد الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام لطلاب الاعداد المهني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بث مباشر .. نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يمكن متابعة مؤتمر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقامت وزارة التربية والتعليم بـ تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/