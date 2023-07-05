نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمراً صحفيا ظهر اليوم الأربعاء بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة ، للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية

2023.

ويحضر مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم، قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم: الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وخلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم، يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التفاصيل التالية :

أوائل الدبلومات الفنية 2023

إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وعدد الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام لطلاب الاعداد المهني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أوائل الدبلومات الفنية 2023

تواصل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مع اوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق ، وحثهم على استمرار الجد والإجتهاد مدى الحياة .

وتشمل قامة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى جمهورية مصر العربية ، في جميع التخصصات " زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي" بجميع الأنظمة “ السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية” .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاربعاء الموافق 5 يوليو 2023 ، بيانا رسمياً تعلن خلاله رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/