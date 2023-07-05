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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كفر الشيخ تحصد 3 مراكز من أوائل الدبلومات الفنية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حصول المديرية على 3 مراكز أولى من أوائل الدبلومات الفنية.

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وقال السبكي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : تحية شكر واحترام لجميع العاملين بالتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ تحت رعاية الأستاذ محمد عبد الله وكيل الوزارة كما تعودنا للعام الخامس على التوالي تتصدر مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ المركز الأول جمهوري بالدبلومات الفنية بإدارة سيدى سالم التعليمية وإدارة دسوق التعليمية وإدارة فوة التعليمية».

وتابع : «لحصول الطالب محمد رزق سليمان بمدرسة سيدي سالم التجارية بنين بالمركز الأول جمهوري، والطالبة أمنية متولي عصفور  بمدرسة فوة الزراعية جدارات بالمركز الأول جمهوري، والطالبة نرمين حسن سيد أحمد بمدرسة دسوق الزراعية بالمركز الأول جمهوري.. تحياتي واحترامي للجميع علي النجاح والتفوق».

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