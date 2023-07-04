محافظ كفر الشيخ يكشف عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل لفعاليات حملة "100 يوم صحة" بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات الحملة التي تستمر لمدة 100 يوم تحت شعار " معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المريضات اللائي قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بفحصهن 1106 مريضات، وتم تحويل 3 منهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فحص 28 حالة من المقبلين على الزواج، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، كما تم فحص 27 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وفحص 881 مريضاً ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، وتحويل 199 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 81 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص 30 طفلاً ضمن مبادرة السمعيات، وحالتين ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، كما استقبلت الحملة 171 حالة أسنان، 82 حالة بعيادة تنظيم الأسرة.

‏وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بالنسبة لتنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 2131 منتفعة، ووصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2164، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 136، تم تحويل 11 منهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، ‏واستكمالاً لما تم اليوم خلال حملة 100 يوم صحة، تم المرور على 32 منشأة غذائية، كما تم المرور على 10 محطات مياه، و3 محطات صرف صحي، كما تم تطعيم 11633 طفلاً اليوم.

وأضاف المحافظ أن فعاليات الحملة انطلقت يوم 25 يونيو وتستمر حتى أول أكتوبر من خلال 200 فرقة طبية لتقديم كافة خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال تفعيل 11 مبادرة رئاسية في قطاع الصحة على مستوى المحافظة معلنا دعمه الكامل للحملة والتي تستهدف أماكن تجمعات المواطنين أمام دور العبادة ومحطات القطار والأتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين موجهاً رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة مناشدا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة تسهيلا عليهم.

‏وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.