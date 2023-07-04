محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية مجانية بمصيف بلطيم لمدة يومين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الصحة بكفر الشيخ، ومجلس مدينة بلطيم، وتستمر للغد الأربعاء.

وقال محافظ كفر الشيخ: إن القافلة الطبية المجانية بمصيف بلطيم ضمن مبادرة حياة كريمة لمدة يومين، وتشمل القافلة تخصصات « الباطنة - والأطفال - الجلدية - النساء - تنظيم الاسرة - الأسنان - العظام – الجراحة العامة».

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تقدم القافلة كافة خدماتها الطبية بالمجان من كشف وفحوصات طبية «أشعة - تحاليل - صرف علاج»، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ، اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، أمام الوحدة الصحية بالنرجس.