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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في امتحان الاستاتيكا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتظمت الامتحانات داخل 76 لجنة بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، بأداء طلاب الشعبة العلمية " الرياضيات" لأداء امتحان الاستاتيكا، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أي شكاوى منذ بدء الامتحان حتى الآن.

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وترأس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام طلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات )  داخل اللجان لأداء امتحان مادة الاستاتيكا.

وأشار عبدالله إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة ، عبر شبكة الفيديو كونفرانس  لمتابعة آخر المستجدات، لافتا  إلى توجيهاته المشددة و المستمرة للجميع بالإدارات التعليمية المختلفة  بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات  لوضع الحلول المناسبة على الفور، مشددا على التصدى بكل حزم لأى تجاوزات أو محاولات للغش   ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة.

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