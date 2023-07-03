أهالي كفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على متوفى أثناء الحج بالسعودية.. صور

أدى أهالي مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين، صلاة الغائب على الحاج إبراهيم الجريمي، الذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج ودفن بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمسجد الخياط، وسط حالة من الحزن الشديد على الراحل الكريم.

وقال أحمد يوسف عشري، أحد أقارب الراحل، قبل أسابيع قليلة كان والدانا الغالي الحاج إبراهيم الجريمي محجوزًا في المستشفى في العناية المركزة، ثم خرج قبل بدء موسم الحج بأسبوعين فقط، وأصر أن يتوجه لمكة لأداء فريضة الحج، وكأنه كان يتمنى أن يموت بها لعله ينال بشارة النبي صلى الله عليه "من حج فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

وتابع: اللهم اجعلها في ميزان حسناته وتقبله في أعلي عليين وأحسن خاتمتنا، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من جملة حديث يتعلق بالكعبة قال فيه: "إن آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال: يا رب، أسألك من حج هذا البيت من ذريتي لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بي في الجنة، فقال الله تعالى: يا آدم من مات في الحرم لا يشرك بي بعثته آمنا يوم القيامة".

جدير بالذكر أن الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، ومن علماء وزارة الأوقاف، قد أم المصلين أثناء أداء صلاة الغائب على الحاج إبراهيم الجريمي، في مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

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