عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. نحر 1926 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى

وكيل وزارة الطب البيطري
وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال مجازر كفر الشيخ، لـ 1926 أضحية متنوعة، وتم تقديم كافة الخدمات مجانا وتوصيل اللحوم ب 5 سيارات مجانا، تابعة لمديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحى الأربع، بزيادة عن العام الماضي بـ 150 رأس ماشية.

عروض مبهرة لفرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بالعيد.. صور

إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ساعدت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكافة الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، مثنياً على الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجا ، وتكثيف المساعدات بها، خاصة خلال المناسبات، مؤكدا أن جمعية الأورمان خصصت 21 ألفاً و500 كيلو لحوم بلدي ومستوردة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بإشراف العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

إدارة المجازر 500 كيلو التحالف الوطني الأضحى الجمعيات والمؤسسات الرعاية الاجتماعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ أيام عيد الأضحى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين كاهل المواطنين محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مديرية الطب البيطري مدير عام الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

صراع الرؤساء والأغنياء| “خناقة” بين زيلينسكي وإيلون ماسك على تويتر.. والسبب "فولو"

موضوعات متعلقة

عروض مبهرة لفرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بالعيد.. صور

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى .. صور

الدكتور أحمد الجنزوري يعلن ترشحه نقيبا لأطباء كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

تكليف سهير جرجس للقيام بمهام عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

«الفرحة والبهجة» شعار مبادرة العيد أحلى في مراكز شباب كفر الشيخ.. صور

تزايد الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم في ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

ترشيحاتنا

أعمال الشغب في فرنسا تكشف الستار عن إهدار 12 مليار يورو

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد تنفي إصابتها بالسرطان في مقطع فيديو

وزير الأوقاف يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لبدء توزيع لحوم أضاحي الأوقاف الاثنين

حسبي الله ونعم الوكيل | لطيفة : اتنصب عليا كتير

مرض مزمن | مفاجأة صادمة في العثور على رجل مشنوقا فوق شجرة بالغربية

قص ولزق الإخوان.. رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس»|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحمة الراس.. فوائد وأضرار

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ