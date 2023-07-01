كفر الشيخ .. نحر 1926 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال مجازر كفر الشيخ، لـ 1926 أضحية متنوعة، وتم تقديم كافة الخدمات مجانا وتوصيل اللحوم ب 5 سيارات مجانا، تابعة لمديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحى الأربع، بزيادة عن العام الماضي بـ 150 رأس ماشية.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ساعدت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكافة الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، مثنياً على الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجا ، وتكثيف المساعدات بها، خاصة خلال المناسبات، مؤكدا أن جمعية الأورمان خصصت 21 ألفاً و500 كيلو لحوم بلدي ومستوردة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بإشراف العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.