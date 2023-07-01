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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عروض مبهرة لفرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بالعيد.. صور

عروض الكاراتيه
عروض الكاراتيه

تشارك فرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ فرحة العيد في رابع أيامه بينما تستمر مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ، في تقديم برامجها الترفيهية والألعاب والعروض الفنية لليوم الرابع من عمر المبادرة وفق خطة مسبقة أعدتها الهيئات الشبابية لإدخال الفرحة على الصغار والكبار بالقرى والمدن على مستوى المحافظة بالمجان.

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يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب "مراكز خدمة مجتمعية" وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار الثلاثة أيام الماضية من عمر المبادرة ما يقرب من 124 ألف مواطن من مختلف أنحاء القرى والمدن مع اختلاف أعمارهم.


ووجه الشكر لفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وفريق عمل المديرية وغرفة العمليات الذين واصلوا العمل منذ الاجتماع التحضيري وتجهيزات صلاة العيد التي استقبلت فيها 26 ساحة بمركز شباب ونادى رياضي ما يقرب من 50 ألف مصلى ومتابعة تنفيذ الفاعليات أولا بأول حتى ختامها اليوم.


وأشار محروس، إلى اهتمام وسائل الإعلام المختلفة، ببرامج وفعاليات المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بقرى مطوبس، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

وأكد أن المديرية أعلنت قبيل انطلاق المبادرة عن مسابقة داخلية، شكلت لها لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب، لاختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب في تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب ، أفضل رئيس قسما للشباب، أفضل منسق إعلامي، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذي يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث علي صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الابتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد والاستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.

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