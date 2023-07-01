حسن الخاتمة.. وفاة شيخ معهد أزهري بكفر الشيخ أثناء أداء مناسك الحج

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، حزناً على وفاة الشيخ جمال يوسف عبد الهادي، شيخ معهد سيدي غازي الابتدائي الأزهري، الذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية.

وقال الدكتور مصطفى سعفان، إمام وخطيب مسجد السلام بمدينة سيدي غازي، وصديق الشيخ الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون الطيبون يرحلون فى صمت توفي إلي رحمة الله تعالى الشيخ جمال يوسف عبدالهادي شيخ معهد سيدى غازى الابتدائي.

مات محرماً ويبعث يوم القيامة ملبياً

وتابع: «مات محرماً بعد أداء مناسك الحج وأثناء رمي الجمرات .. مات محرماً ويبعث يوم القيامة ملبياً.. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء وأسكنه فسيح جناتك وشفع فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

وتوالت التعليقات الحزينة على وفاة ورحيل الشيخ المشهود لهم بحسن الأخلاق والتعامل الراقي، وقال أحد المعلقين على نبأ وفاة الشيخ جمال يوسف : «إنها حسن الخاتمة.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وارزقنا جميعاً حسن الخاتمة يا رب العالمين».