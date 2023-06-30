«الفرحة والبهجة» شعار مبادرة العيد أحلى في مراكز شباب كفر الشيخ.. صور

تفتح مراكز شباب كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال آلاف المواطنين لليوم الثالث على التوالي لعيد الأضحى المبارك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتفعيل مبادرة العيد أحلى للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته على مستوى الجمهورية، في إطار تحقيق رؤية الوزارة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب في القرى والنجوع على قدم المساواة بالهيئات الشبابية والرياضية بالمدن الكبرى، كأحد أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار اليومين الماضيين من المبادرة بمراكز الشباب ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء إجازة الأضحى في أجواء كرنفالية مبهجة وضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برامجية بكافة الهيئات الشبابية ومراكز شباب حياة كريمة.

وأضاف أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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