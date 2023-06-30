إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 18 شخصاً في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، على رافد الطريق الدولي «بلطيم كفر الشيخ»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي في اتجاه كفر الشيخ، ووجود مصابين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم وفقاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، وتبين أن الإصابات عبارة عن كسور واشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة، وجارٍ تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.