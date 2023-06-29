إزالة فورية لحالات تعدٍ في 4 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور

شنت مجالس ومراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات، لليوم الثاني على التوالي، على الأراضي الزراعية في المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة رؤساء مجالس مدن كفر الشيخ والحامول والرياض وفوة ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية عبارة عن رفع شدة خشبية بعزبة الشبعان بنطاق قرية الرغامة، مؤكداً أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضي الزراعية.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية رزقة آماي، التابعة لقرية محلة موسى، وتم ردم حفر الأرض الزراعية تمهيدا لوضع أساسات الخرسانة المسلحة، وتم إيقاف الأعمال وردم الحفر، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، موجها باليقظة التامة، والمتابعة على مدار اليوم والأيام القادمة، لمنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها بنطاق قرى مركز كفر الشيخ.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بقرية أبو دراز التابعة، موجها بمتابعة التعديات وإزالتها في المعهد، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد، فجرى تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200 متر مربع بقرية المجاز الشرقي، وجرى تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

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