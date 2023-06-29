عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 سيارات لتوصيل اللحوم مجانا.. مجازر كفر الشيخ تستقبل 1498 رأس ماشية

مجازر كفر الشيخ
مجازر كفر الشيخ

استقبلت مجازر محافظة كفر الشيخ، عدداً كبيراً من الأهالي، لذبح أضاحيهم في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، مجانا، وتلقى كافة الخدمات البيطرية من إجراء الكشف الطبي قبل وبعد الذبح، وتوصيل اللحوم مجاناً بـ 5 سيارات مخصصة، لتوصيل اللحوم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

العيد فرحة.. إقبال كبير على الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد دور الأيتام ويقدم الهدايا للمواطنين.. صور

وأعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته للجنة المشتركة للقيام بالمرور الميداني على عدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على أهمية التزام المواطنين بالتوجه إلى المجازر الحكومية المخصصة لذبح الأضاحي بالمجان بإجمالي 16 مجزراً، والتي تستقبل أي أضاح على مدار اليوم طوال أيام العيد مجانا، وذلك تحت إشراف بيطري بعيدا عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية، وللحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مجازر كفر الشيخ استقبلت خلال يومي عيد الأضحى المبارك، 1498 رأس ماشية، فاستقبلت في اليوم الأول 817 ماشية، واستقبلت في ثاني أيام عيد الأضحى 681 رأس ماشية، مشيرا إلى أنه جرى تقديم كافة الخدمات البيطرية، بدءاً من استقبال الماشية، وإجراء الكشف الظاهري عليها، قبل الذبح، والكشف الداخلي بعد الذبح، واستبعاد أي حالة مرضية قبل الذبح، وإعدام المصاب بعد الذبح.

IMG-20230629-WA0064
IMG-20230629-WA0064
IMG-20230629-WA0066
IMG-20230629-WA0066
IMG-20230629-WA0062
IMG-20230629-WA0062
IMG-20230629-WA0063
IMG-20230629-WA0063
IMG-20230629-WA0061
IMG-20230629-WA0061
الاضحى المبارك الخدمات البيطرية الطب البيطري اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجازر الحكومية اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى ايام عيد الاضحى المبارك أيام عيد الأضحى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

مراكز الشباب تستقبل 42 ألف مواطن في مبادرة العيد أحلى بكفر الشيخ

ألقت نفسها من شرفة المنزل| مصرع ربة منزل في كفر الشيخ

إقبال كبير على حديقة الحيوان والمتنزهات في أول أيام العيد بكفرالشيخ| صور

في أول أيام العيد.. تزايد إقبال المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ

العيد فرحة.. إقبال كبير على الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد دور الأيتام ويقدم الهدايا للمواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ يستقبل المهنئين بعيد الأضحى.. صور

26 مركز شباب وناديا.. صور من صلاة العيد في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية

حكم الجماع في الحج وكفارته وهل يفسده؟ العلماء: جائز بعد هذا النسك

تصريح غريب .. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر إضعاف الرئيس الروسي

إساءة صريحة..مفتي الجمهورية: حرق المصحف بالسويد يشيع الكراهية بين الشعوب وأتباع الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ