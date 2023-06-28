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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العيد فرحة.. إقبال كبير على الحدائق العامة والمتنزهات في كفر الشيخ| صور

احتفالات عيد الأضحى
احتفالات عيد الأضحى المبارك

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، إقبالاً كبيراً من المواطنين؛ للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة الغامرة.

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تفقد سند أبو كيلة، ووليد فلفل  نائبا رئيس مركز ومدينة دسوق حديقة الأسرة والطفولة، في وجود محمد شعبان، مدير الحديقة، لمتابعة سير العمل بحديقة الأسرة واستقبال المواطنين من القرى المجاورة والمدينة والمحافظات المجاورة.

واستهدفت الجولة التفقدية متابعة تكثيف الحملات المرورية على كافة الحدائق والمراكب النيلة والرحلات داخل نهر النيل ونقط الأمن والإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات  والمنتجات ومتابعة السلع الغذائية والمشروبات ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية  المعروضة والتنسيق بين الجهات الأمنية الشرطة والإنقاذ النهرى والمسطحات.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية وللتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات والمنعقدة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين،

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