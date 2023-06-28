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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل المهنئين بعيد الأضحى.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة من أبناء المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.
 

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وقدم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وقيادات المحافظة، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.
 

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي كفر الشيخ خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى -عز وجل-  أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال، وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ووجه الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعداداتهم للعيد، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء كفر الشيخ للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

كان محافظ كفر الشيخ بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء بهذه المناسبة، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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IMG-20230628-WA0244
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IMG-20230628-WA0245
IMG-20230628-WA0254
IMG-20230628-WA0254
احتفالا بعيد الأضحى المبارك الدكتور محمد مختار جمعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حلول عيد الأضحى المبارك حلول عيد الأضحى

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