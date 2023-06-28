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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

26 مركز شباب وناديا.. صور من صلاة العيد في كفر الشيخ

صلاة العيد
صلاة العيد

توافد آلاف المواطنين، صباح اليوم، على ساحات مراكز شباب وأندية كفر الشيخ، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بـ 26 ساحة مركز شباب ونادياً و ذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف.

وتلك الأماكن هي: وهم ” نادى سخا، ساحة نادى City club الإستاد الرياضي، مركز شباب روينة، الحمراوى، أبو طبل، دفرية، الروضة، زهران، الخادمية، نادى سيدى سالم، المنشأة الكبرى، قلين، كفر المرازقة، الغنيمى، ملعب الكردي بقلين، ساحة ستاد شباس عمير، الإستاد الرياضي فى بيلا، الإستاد الرياضي بالزعفران فى الحامول، مركز شباب بلطيم، نادى دسوق الرياضي، مركز شباب قبريط بفوة، شنو، سيدى غازي، إبشان، محلة موسى.

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اختيرت الساحات المتاحة لصلاة العيد بالقرى والمدن وتم تجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن، للتيسير على المواطنين و ذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

فيما أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لاختيار 26 ساحة مركز شباب ونادياً لأداء شعائر صلة  العيد، مضيفاً أن مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، تفعيلاً  لمبادرة وزارة الشباب «العيد أحلى بمراكز الشباب» مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

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