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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الأعياد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية

الشيخ عطا بسيوني
الشيخ عطا بسيوني

أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن عيد الأضحَى يومٌ عظيمٌ مشهودٌ مِن أيامِ اللهِ تعالى، حيثُ يفرحُ فيه حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بأداءِ مناسكِهِم، كما يفرحُ المسلمون بفضلِ اللهِ عليهم في العشرِ الأوائل من ذي الحجة، وشعيرةِ الأضحيةِ، ولقاءِ الأهلِ والأحبةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم)ـ، (أعظمُ الأيامِ عندَ اللهِ يومُ النحرِ، ثمّ يومُ القرِّ)؛ ويومُ القرِّ: هو اليومُ الثانِي الذي يلي يومَ النحرِ؛ لأنّ الناسَ يقرونَ فيهِ بمنَي بعدَ أنْ فرغوا مِن أعمالِ يومِ النحرِ.
 

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وأشار، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خلال خطبة العيد، إلى الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام عندما رأى أن يذبح ولده الوحيد "يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك"فرد الابن على أبيه قائلا "افعل ما تؤمر"، ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه إراقة الدماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما عمل ابن آدم في يوم النحر عملاً أحب الى الله من خرافة الدم ".وأكد على أن الأعياد فرصة لصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، أنه لا شكَّ أنّ الأعيادَ فرصةٌ عظيمةٌ لتقويةِ الروابطِ الاجتماعيةِ بينَ الأقاربِ والأرحامِ، والناسِ جميعًا، ونشرِ المودةِ والرحمةِ والأخوةِ، وتقويةِ الصلاتِ وتفريجِ الكرباتِ، حيثُ أخبرَ نبيُّنَا (صلّى اللهُ عليه وسلم): (أنّ رجلًا زارَ أخًا له في قريةٍ أخرى، فأرصدَ اللهُ على مدرجتِه ملكًا، فلمّا أتَى عليه، قال: أين تريدُ؟ قال: أريدُ أخًا لي في هذه القريةِ، فقال: هل لك عليه مِن نعمةٍ تربهَا؟ قال: لا غيرَ أنّي أحببتُه في اللهِ، قال: فإنّي رسولُ اللهِ إليك بأنّ اللهَ (عز وجل) قد أحبّكَ كما أحببتَه فيه)، ويقولُ (صلى الله عليه وسلم): (لا تدخلون الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولَا أدلُّكُم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم)، ويقولُ (عليه الصلاةُ والسلامُ): مَن نفّسَ عن مؤمنٍ كربةً مِن كربِ الدنيا نفسَ اللهُ عنه كربةً مِن كربِ يومِ القيامةِ، وتكتملُ فرحتُنَا بالعيدِ، ويكونُ شكرُنَا للهِ سبحانه على ما تفضلَ به علينَا وأنعم، يقولُ سبحانه: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)، اللهم احفظْ بلادنَا مصرَ وسائرَ بلادِ العالمين

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