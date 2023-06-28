لأداء صلاة العيد.. تجهيز 23 ساحة بالأندية الرياضية ومراكز شباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن استعداد وتجهيز 23 ساحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أماكن ساحات صلاة العيد في كفر الشيخ

نادى سخا، ساحة نادى City club الإستاد الرياضي، مركز شباب روينة، الحمراوي، أبو طبل، دفرية ، الروضة، زهران، الخادمية ، نادى سيدي سالم، المنشأة الكبرى، قلين، كفر المرازقة، الغنيمي، ملعب الكردي بقلين، ساحة إستاد شباس عمير، الإستاد الرياضي في بيلا، الإستاد الرياضي بالزعفران في الحامول، مركز شباب بلطيم، نادى دسوق الرياضي، مركز شباب قبريط بفوة.



ومن جانبه، شدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



ونبه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

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