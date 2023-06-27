ضبط 6 متهمين هاربين من 153 حكما في حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط 6 أشخاص مطلوبين في 153 حكم حبس 95 جزئياً، 58 مستأنفاً.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ح.ع» 43 سنة، صياد ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، والمطلوب في 34 حكماً؛ 6 أحكام جزئية، 28 مستأنفاً، «ع.ع» 44 سنة، عامل ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 14 حكماً، 12 جزئياً، وحكمين مستأنف، و«م.أ» 57 سنة، عامل، دائرة مركز كفر الشيخ، المطلوب في 27 حكماً، 16 جزئياً، 11 مستأنفاً.

كما ضبطت الحملة الأمنية، «إ.م» 48 سنة، صياد ومقيم دائرة مركز سيدى سالم، والمطلوب في 24 حكماً 19 جزئياً، 5 أحكام مستأنفة، و«ع. ح» 38 سنة، فلاح ومقيم دائرة مركز الرياض، المطلوب في 12 حكماً، 7 أحكام جزئية، و5 مستأنفة، و«خ.م» 54 سنة، سائق ومقيم دائرة مركز الحامول، والمطلوب في 42 حكماً، 35 جزئياً، و7 أحكام مستأنفة.