عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نحر 1000 رأس ماشية خلال 3 أيام بمجازر كفر الشيخ

مجازر كفر الشيخ
مجازر كفر الشيخ

يشهد 16 مجزراً ونقاط الذبح بمدن محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، استعدادا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجانا، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ يتفقد ويتابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وتوافر السلع واللحوم

كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، وسيم استقبال المواطنين بدءاً من الغد لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء  جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، وتمت الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

وأضاف بشار، تستمر الحملات على الأسواق لضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن، مشيرا أن المجازر استقبلت 1000رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام.
 

وقال بشار، إن هناك تعاوناً بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.

استقبال عيد الأضحى الاستعدادات القصوى التطهير والتعقيم الاضاحى الطب البيطري اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المستشفيات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين درجة الإستعدادات القصوى خلال أيام العيد رفع درجة الاستعدادات القصوى رفع درجة الاستعداد صحة المواطنين غير المرخصة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

اشخاص لا يقبل الله صومهم يوم عرفة.. احذر ان تكون منهم

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ يتفقد ويتابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وتوافر السلع واللحوم

استعداداً لعيد الأضحى.. رفع 2210 أطنان قمامة واستمرار أعمال النظافة بكفر الشيخ

فحص وعلاج 1092 مواطناً خلال قافلة حياة كريمة بقرية الشهابية بكفر الشيخ

خلال إجازة عيد الأضحى.. محافظ كفر الشيخ يحذر من البناء المخالف

تجهيز 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجداً لصلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

بغرفة عمليات.. محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى

توريد 202 ألف و671 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ترشيحاتنا

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. مفاجأة غير سعيدة تنتظر المالك والمقاول

رئيس بيلاروس يكشف عن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر

صلاة العيد .. الطريقة الصحيحة والسور المستحبة وحكم أدائها في المنزل

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة لـ "ًصدى البلد": دعم المصروفات الدراسية لـ 52% من طلابنا.. وإنفاق 40 مليون دولار على المنح العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرَ ليفربول بشكل نهائي| تفاصيل عرض مغرٍ لصلاح.. والفرعون حدد وجهته

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

عيد الأضحى 2023.. أجمل الصور ورسائل التهنئة لفيسبوك وواتساب

فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

فيديو

تصرف غريب لسائح يثير الجدل في روما.. والسلطات الإيطالية تلاحقه

الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

حسبة برما.. الزمالك في كأس العالم للأندية في هذه الحالة..فيديو جراف

تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ