نحر 1000 رأس ماشية خلال 3 أيام بمجازر كفر الشيخ

يشهد 16 مجزراً ونقاط الذبح بمدن محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، استعدادا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجانا، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، وسيم استقبال المواطنين بدءاً من الغد لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تشهد المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، وتمت الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأضاف بشار، تستمر الحملات على الأسواق لضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن، مشيرا أن المجازر استقبلت 1000رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام.



وقال بشار، إن هناك تعاوناً بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.