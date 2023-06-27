محافظ كفر الشيخ يتفقد ويتابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى وتوافر السلع واللحوم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية وأعمال الرصف، التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، وتابع الحركة المرورية بمواقف كفر الشيخ، والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالمتنزهات والحدائق، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وتابع محافظ كفر الشيخ، توفير اللحوم، والسلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي موجها ببذل مزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها، وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.



وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة دعم المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات، وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن خاصة مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم المساجد، وتجهيز الساحات لأداء صلاة العيد، وعددها 200ساحة، و4 آلاف و 495 مسجدا، موجها بتطهير وتعقيم كافة المساجد، كما وجه بتطهير شن حملات نظافة الحدائق بمراكز ومدن المحافظة.