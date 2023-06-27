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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بغرفة عمليات.. محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد، والتأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أي زحام.
 

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، نائبا عن مدير أمن كفر الشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزرات، والمسئولين بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة العيد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على شن الحملات التموينية على المخابز خلال فترة إجازة العيد، وشن حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء. 

كما أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشداً المواطنين التواصل  من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام" 114-  0473220792"، موجها التهنئة للشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة، كما  وجه باستعداد مصيف بلطيم لاستقبال المعيدين، وتواجد فرق الإنقاذ على شواطئ المصيف، وجرى تشكيل لجان من المحافظة وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء المخالف خلال فترة الإجازة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية، وكافة جهات الاختصاص، بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بالإبلاغ عن أي حالات تعدى لتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

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