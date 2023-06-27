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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة صلاة عيد الأضحى المبارك

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ

تشهد مديرية أوقاف كفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات، وتطهير المساجد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وشكل الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، غرفة عمليات مركزية وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك برئاسته، وعضوية كل من الشيخ، عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ، عبد الرازق الطريني مسئول المساجد، وجهاز تفتيش المتابعة بالمديرية.

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وشدد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وإعداد تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيماً لشعائر الله.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد في المنافذ الرسمية في كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفر الشيخ، ووضح أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحي تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقاً، وأن سعر صك الأضحية البلدي، 8 آلاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 آلاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.

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