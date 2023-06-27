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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والمستشفى الجامعي، إضافة إلى الوحدات الصحية، وجميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد الكامل لتقديم كافة الخدمات الطبية على أعلى مستوى مع تواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل، مشيرا إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالاستعداد الجيد لاستقبال الحالات الطارئة مجاناً وفوراً دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، ومتابعة الموقف خلال أيام العيد.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم وقفة عرفات وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الدفع ب 100 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

ورفع مرفق هيئة الإسعاف بكفر الشيخ درجة الاستعداد داخل أكثر من 52 نقطة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة، إضافة إلى النقاط الرئيسية ، وتأمين المصايف والحدائق والطرق السريعة وتأمين صلاة العيد.

 

وخصص مرفق إسعاف كفر الشيخ 8 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى الخط الساخن 123 لتلقى أي بلاغات على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات مدربه على التواصل وتحديد أماكن البلاغات وسرعة التواصل وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة العمليات الرئيسية محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.

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